В Краснодаре почти неделю разыскивают 29-летнего парня
В Краснодаре без вести пропал 29-летний Насонов Николай Александрович. О местонахождении молодого человека ничего неизвестно вот уже почти неделю. По словам сестры парня Дарьи, последний раз его видели 26 октября 2019 года в районе клиники Микрохирургии глаза им. Федорова на улице Красных Партизан.
На помощь родственникам пропавшего пришли волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», которые начали распространять ориентировки на парня.
- Рост Николая Насонова 173 сантиметра, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-голубые, - сообщают волонтеры. - В день пропажи был одет в черную вязаную кофту на молнии, темно-серую футболку, синие спортивные штаны.
Если вам известна какая-либо информация об Николае Насонове, звоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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