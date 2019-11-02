2019-11-02T10:19:09+03:00
Общество

День народного единства 2019 в Краснодаре: где перекроют улицы в городе

В День народного единства 2019 в Краснодаре выступят NATAN и Миша Марвин
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрация Краснодара.Фото: администрация Краснодара.
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Важная новость для всех автомобилистов - 4 ноября, в День народного единства, в центре кубанской столицы ограничат движение транспорта с 07:00 до 20:00. Разумеется, связано это с праздником.

- Основные мероприятия государственного праздника пройдут на Пушкинской площади краевой столицы, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

Ограничения коснутся улиц Пушкина (от Рашпилевской до Красной), Рашпилевской (от Советской до Пушкина) и Советской (от Красноармейской до Рашпилевской).

- Эти же участки улиц с 22:00 3 ноября до 20:00 4 ноября освободят от припаркованного транспорта, - добавили в мэрии.

Об ограничениях водителям напомнят временные дорожные знаки и ограждения.

Напомним, в День народного единства 2019 в Краснодаре пройдут праздничные мероприятия. Программа гуляний насыщенная. В каждом парке города днем выступят творческие коллективы, а вечером кубанцев ждет большой праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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