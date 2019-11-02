В «Сочи марафоне» пробегут четыре тысячи человек из разных регионов страны
В воскресенье, 3 ноября, в олимпийской столице пройдет традиционный легкоатлетический забег. Его участниками станут почти четыре тысячи человек из разных уголков страны.
- Участники попробуют свои силы на дистанциях 2 км, 10 км, 21 км, 42 км и эстафете «Марафон на двоих», - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Предусмотрены и детские забеги для спортсменов до 12 лет.
Маршрут пройдет по знаковым местам курорта. Это парк «Дендрарий» и «Ривьера», Зимний театр, Морской порт и знаменитая набережная Сочи. Пробегут участники также по пешеходной зоне улицы Навагинской от Курортного проспекта до здания администрации Центрального района и обратно.
- На пути следования будут установлены пункты медицинской помощи, питьевые точки и санитарные зоны, - добавляют в администрации края.
Старт забега назначен на 09:00. Победителей наградят ровно в полдень.
ИСТОЧНИК KP.RU
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