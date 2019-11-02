2019-11-02T11:00:43+03:00
Спорт

В «Сочи марафоне» пробегут четыре тысячи человек из разных регионов страны

Забег пройдет 3 ноября в центре курорта
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: администрации Краснодарского края.Фото: администрации Краснодарского края.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 3 ноября, в олимпийской столице пройдет традиционный легкоатлетический забег. Его участниками станут почти четыре тысячи человек из разных уголков страны.

- Участники попробуют свои силы на дистанциях 2 км, 10 км, 21 км, 42 км и эстафете «Марафон на двоих», - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Предусмотрены и детские забеги для спортсменов до 12 лет.

Маршрут пройдет по знаковым местам курорта. Это парк «Дендрарий» и «Ривьера», Зимний театр, Морской порт и знаменитая набережная Сочи. Пробегут участники также по пешеходной зоне улицы Навагинской от Курортного проспекта до здания администрации Центрального района и обратно.

- На пути следования будут установлены пункты медицинской помощи, питьевые точки и санитарные зоны, - добавляют в администрации края.

Старт забега назначен на 09:00. Победителей наградят ровно в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре спустя почти месяц разыскали пропавшего парня
Дождались: в Краснодаре после вмешательства прокуратуры ввели в эксплуатацию долгострой
В Краснодаре пройдет ежегодный фестиваль «Улыбки детей»
В четыре раза дешевле, чем год назад: В Геленджике обанкротившийся океанариум продает акулу за 2,2 млн рублей
День народного единства 2019 в Краснодаре: где перекроют улицы в городе
В Адыгее при пожаре в частном доме погибла 4-летняя девочка
В Краснодаре почти неделю разыскивают 29-летнего парня
Bentley и 44 объекта недвижимости: Генпрокуратура изымет имущество у экс-главы санатория на Кубани
На Кубани до конца года сдадут 22 социальных объекта
Кубанские муниципалитеты получат дополнительный доход
Свыше 1500 тысяч полицейских будут охранять порядок во время празднования «Дня народного единства»
На Кубани завершили уборку винограда
В Краснодарском крае стартовал отопительный сезон
Из Краснодара будут летать рейсы в Гоа и Паттайю
В Новороссийске ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду
В Краснодаре появится еще одна зеленая зона
В Туапсе бывшая сотрудница пенсионного фонда похитила более 1,8 миллиона рублей