2019-11-02T11:44:38+03:00
Общество

В четыре раза дешевле, чем год назад: В Геленджике обанкротившийся океанариум продает акулу за 2,2 млн рублей

Найдется ли покупатель, пока большой вопрос
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: архив Западного военного округаФото: архив Западного военного округа
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В городе-курорт из-за банкротства «Океанариум» вынужден распродавать свое имущество. На торги выставили 11 аквариумов разной величины (от 2 тонн до 15 тонн), пруд и даже черноперую акулу.

Что интересно, первые торги проводили еще осенью 2018 года. Тогда за акулу просили 8,35 миллиона рублей. Однако желающих выложить такую сумму не нашлось.

На повторном же аукционе цена морской хищницы упала аж в четыре раза - сейчас рыбу оценивают уже в 2,2 миллиона рублей. Найдется ли покупатель в этот раз, пока большой вопрос.

СПРАВКА «КП»

Благодаря сравнительно некрупным размерам этих акул часто содержат в больших демонстрационных аквариумах.

Поскольку эти акулы все время находятся в движении, большая часть пространства в аквариуме должна быть свободна от декораций. Черноперые акулы довольно нервные существа, и, заметив движение, часто совершают резкие рывки.

Этих акул нежелательно содержать с более крупными сородичами. В присутствии других видов акул, превосходящих их по размеру, черноперые акулы теряют аппетит, и со временем погибают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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