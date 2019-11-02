2019-11-02T17:48:59+03:00
Туризм

Из Геленджика запускают прямые авиарейсы в Казань

Вылеты будут дважды в неделю
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Время в пути составит около 2,5 часов.Время в пути составит около 2,5 часов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из города-курорта в Казань начали летать самолеты.

- Рейсы осуществляются на канадских воздушных судах Bombardier CRJ-200, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджика. - Самолет вмещает до 50 пассажиров.

Перелеты запланрованы дважды в неделю - в четверг и субботу. Из Казани вылет по четвергам запланирован на 10:00, прибытие в аэропорт Геленджик в 12:30, обратный рейс - в 13:20.

Субботний рейс будет отправляться из Казани в 07:45 и прибывать в Геленджик в 10:15. Обратный вылет в Казань - в 13:35.

- Время в пути составит около 2,5 часов, - добавляют в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Стоимость билетов в одну сторону составляет 3200 рублей в эконом-классе. Обратно полет обойдется в такую же сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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