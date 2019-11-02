2019-11-02T12:09:25+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет ежегодный фестиваль «Улыбки детей»

Свое творчество в эти дни покажут более 700 талантливых детей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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В кубанской столице уже в 15-й раз пройдет ежегодный фестиваль «Улыбки детей». Его устроят 16 ноября в Центральном концертном зале на ул. Красной, 5.

Юные солисты и творческие коллективы продемонстрируют свои таланты в вокале, хореографии, театральной постановки, художественном слове, изобразительном искусстве, акробатике.

- Свое творчество в эти дни покажут более 700 талантливых детей, - сказала председатель жюри фестиваля Евгения Высоцкая. - Событие состоится в рамках краевого фестиваля «Дружба Народов – Единство России!». Он проходит в поддержку международного проекта «Россия-территория согласия».

К слову, на фестивале пройдет акция «Мы вместе». Она стала уже традиционной и устраивается для детей с особенностями развития.

НА ЗАМЕТКУ

В этот раз дети до 18 лет, участники коллективов и солисты, подготовившие к выступлению народные номера, получат сразу два диплома. Без награды никто не уйдет.

Выступления начнутся в 09:00. Вход на мероприятие свободный. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8-918-152-39-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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