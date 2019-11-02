Дождались: в Краснодаре после вмешательства прокуратуры ввели в эксплуатацию долгострой

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-02T12:49:27+03:00

Жильцы наконец въехали в свои квартиры. Фото со страницы группы "ЖК Новая энка. Краснодар. Сообщество жителей" в "Вконтакте"

Изменить размер текста: A A

В кубанской столице в эксплуатацию ввели долгострой. Правда, сделать это удалось только после вмешательства прокуратуры.

Речь идет о ЖК «Новая Энка», состоящего из 109 квартир на улице Покрышкина, 2/3. Первоначально сдача объекта намечалась на первый квартал 2017 года. Однако строители не уложились в сроки. Тем не менее, год назад дом достроили, но возникли проблемы с подключением к газораспределительным сетям.

- После выявления фактов бездействия застройщика и газораспределительной организации по подключения указанного дома прокуроры Краснодара инициировали судебное понуждение указанных лиц выполнить свою работу, - рассказывают в Генпрокуратуре России. - После признания данного бездействия незаконным удалось обеспечить подачу природного газа на объект.

Органы регионального строительного надзора подтвердили - дом соответствует проектной документации и требованиям градостроительного законодательства. В результате жилой комплекс ввели в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU