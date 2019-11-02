2019-11-02T13:30:49+03:00
Общество

В Краснодаре спустя почти месяц разыскали пропавшего парня

С ним все в порядке
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Лиза Алерт.Фото: Лиза Алерт.
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Хорошие новости сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» - 26-летний Иван Барышников найден, что важно, живым.

С родными на связь молодой человек перестал выходить 8 октября. Семья забила тревогу и начала поиски. На помощь пришли и волонтеры «Лиза Алерт», которые помогали рассылать ориентировки парня в соцсетях. И вот Иван нашелся.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», молодой человек сам вышел на связь с родными после того, как увидел объявления в Сети со своей фотографией. С Иваном все в порядке, он не пострадал. Сейчас он уже встретился со своей семьей.

А тем временем в Краснодаре почти неделю разыскивают 29-летнего парня. По словам сестры парня Дарьи, последний раз его видели 26 октября 2019 года в районе клиники Микрохирургии глаза им. Федорова на улице Красных Партизан. С тех пор на связь он не выходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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