2019-11-02T15:01:28+03:00
Общество

«Успейте посмотреть»: фонтаны в Краснодаре отключат 4 ноября

А затем их законсервируют на зиму
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фонтаны выключат в День народного единства.Фонтаны выключат в День народного единства.Фото: Архив "КП"
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Сделать селфи на фоне работающих фонтанов в Краснодаре горожане в последний раз смогут 4 ноября. В День народного единства ровно в 23:00 все 11 водных сооружений одновременно отключат.

Сразу после отключения 5 ноября фонтаны законсервируют на зиму. Как правило, в это время все оборудование проверяют, при необходимости ремонтируют.

- При подготовке фонтанов к зиме их почистят, проверят исправность оборудования, промоют и осушат трубы, снимут форсунки и фонари, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.

Работы завершатся спустя 10 дней.

А следующий сезон фонтанов начнется аж весной - ориентировочно в мае 2020 года. Открытие по традиции будет торжественным - запуск водных достопримечательностей сопроводят театрализованными представлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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