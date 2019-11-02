«Успейте посмотреть»: фонтаны в Краснодаре отключат 4 ноября

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-02T15:01:28+03:00

А затем их законсервируют на зиму

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Сделать селфи на фоне работающих фонтанов в Краснодаре горожане в последний раз смогут 4 ноября. В День народного единства ровно в 23:00 все 11 водных сооружений одновременно отключат.

Сразу после отключения 5 ноября фонтаны законсервируют на зиму. Как правило, в это время все оборудование проверяют, при необходимости ремонтируют.

- При подготовке фонтанов к зиме их почистят, проверят исправность оборудования, промоют и осушат трубы, снимут форсунки и фонари, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.

Работы завершатся спустя 10 дней.

А следующий сезон фонтанов начнется аж весной - ориентировочно в мае 2020 года. Открытие по традиции будет торжественным - запуск водных достопримечательностей сопроводят театрализованными представлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU