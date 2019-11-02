Пролежал больше двух дней на полу: в Новороссийске спасатели помогли мужчине в запертой квартире

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-02T15:19:21+03:00

Мужчине стало плохо, но помочь ему было некому. Фото: instagram.com/alekseioderov

Изменить размер текста: A A

В квартире на улице Геров Десантников города-героя запертым оказался пожилой мужчина. Забили тревогу соседи пенсионера, которые заметили, что он не выходит на улицу больше двух суток, перестал отвечать на телефонные звонки.

- По просьбе участкового мы выехали на место. При помощи слесарных инструментов вскрыли входную дверь в квартиру и обнаружили мужчину, лежащего на полу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Оказалось, что дедушка жив, но обессилен. Он встал с кровати, чтобы налить себе чай, но в какой-то момент у него закружилась голова и он упал. Встать самостоятельно не смог, а помочь ему было просто некому.

- Мы незамедлительно вызвали скорую, перенесли мужчину в другую комнату и уложили на кровать, - добавляет Алексей Одеров.

Сейчас пенсионер находится под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU