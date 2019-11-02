В Краснодаре ОМОН взорвал снаряд времен войны

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-02T16:57:40+03:00

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«Эхо войны» - так обычно называют снаряды, мины и авиабомбы, оставшиеся в земле со времен сражений 1941-4945 годов. Очередную такую находку обнаружили жители села Тенгинка Туапсинского района.

- В правоохранительные органы Краснодарского края поступило сообщение, что обнаружен в лесном массиве предмет, похожий на боеприпас, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. - На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН краевого управления Росгвардии.

Саперы тщательно обследовали территорию. Как выяснилось, жители села обнаружили 75-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Мина была в сильной коррозии.

- Боеприпас вывезли в карьер, где и уничтожили накладным зарядом, - добавили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

ВАЖНО!

Жителям Кубани напоминают - подобные находки опасны. При обнаружении снарядов, необходимо отойти на безопасное расстояние, не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, а также сообщить о находке по телефону «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU