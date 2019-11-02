В Новороссийске на «Хамсафесте-2019» установили мировой рекорд

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-02T18:43:06+03:00

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2 ноября в городе-герое на Форумной площади прошел фестиваль хамсы. Здесь организовали кулинарные шоу, мастер-классы и выступления артистов. Также жители Новороссийска могли продегустировать и купить морские деликатесы.

К слову, на фестивале использовали самое большое количество хамсы для приготовления шкары, таким образом установив новый мировой рекорд.

- Хамсу приготовили в большом чане (с добавлением лука, помидоров, соли и специй), - рассказывают в администрации города. - Для установления рекорда все ингредиенты былы заблаговременно взвешены, а само блюдо готовилось 40 минут. И вот, почти 940 килограммов рыбацкой шкары было бесплатно роздано жителям и гостям города-героя!

Напомним, фестиваль проходит в Новороссийске третий год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU