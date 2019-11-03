В Краснодаре сегодня пройдет южное футбольное дерби

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-03T08:56:32+03:00

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3 ноября ФК «Краснодар» на своем поле примет «Ростов». Стоит отметить, что команды встречались в своей истории 18 раз. 8 раз они разошлись мирно, один раз победу праздновала команда из Ростова-на-Дону, а 9 – «Краснодар».

- Предыдущая игра с «Оренбургом» была для «Быков» непростой и закончилась с ничейным счетом 1:1, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе клуба из кубанской столицы.

Стоит добавить, что в данный момент у «Краснодара» из-за травм выбыли несколько ведущих игроков, а Юрий Газинский только недавно приступил к тренировкам. А вот «Ростов» выйдет на поле в оптимальном составе. При этом, букмекеры отдают предпочтение «Быкам», так как те хорошо показывают себя в домашних матчах, а вот ростовчане, в последнее время, испытывают проблемы с играми на выезде.

В данный момент обе команды прошли 14 туров и попали в зону выхода в еврокубки. «Краснодар» находится на 4-м месте с 28 очками. «Ростов» занимает вторую строчку с 29 очками. Игра начнется в Краснодаре 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU