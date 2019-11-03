Житель Белореченска попался на краже мобильного телефона

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-03T11:10:55+03:00

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы

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В полицию Белореченска с заявлением о краже обратился местный житель. Он рассказал правоохранителям, что из его дома пропал мобильный телефон. Потерпевший оценил ущерб более, чем в 10 тысяч рублей.

- Оперативники осмотрели место преступления и установили личности тех, кто мог входить в домовладение, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу дорогостоящего гаджета совершил 29-летний местный житель, который ранее уже был судим. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье «Кража». В данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Туапсе 47-летняя местная жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU