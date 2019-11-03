На Кубань вернется «Бабье лето»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-03T11:52:59+03:00

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В Краснодарском крае 4 и 5 ноября синоптики прогнозируют резкое повышение температуры воздуха. Уже завтра потеплеет до 17 градусов, а во вторник столбики термометров покажут +20С.

- Сегодня в кубанской столице воздух прогреется до 13 градусов, небо будет чистым, осадков не ожидается, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе краевого гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что, наряду с высокими температурами воздуха, на Черноморском побережье усилится ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с.

Также, по прогнозам метеорологов, в Краснодарском крае в первой половине ноября осадки маловероятны. Похолодает на Кубани только в начале будущей недели.

Напомним, сделать селфи на фоне работающих фонтанов в Краснодаре горожане в последний раз смогут 4 ноября. В День народного единства ровно в 23:00 все 11 водных сооружений одновременно отключат.

ИСТОЧНИК KP.RU