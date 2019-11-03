2019-11-03T12:54:02+03:00
Общество

В окрестностях Краснодара проводят генеральную уборку

Специалисты ликвидируют несанкционированные свалки в пригородах краевой столицы
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Специалисты городских служб приступили к ликвидации несанкционированных свалок в пригородных поселках. В ближайшее время запланирована расчистка лесополос и полей. Также сотрудники полиции и Росприроднадзора будут проводить мероприятия по поиску и наказанию виновных в складировании отходов в неположенных местах.

- Местных жителей просят присылать фото и видео с фиксацией факта нарушения, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.

Накануне в окрестностях поселка Индустриального с помощью пяти единиц спецтехники собрали более 100 тон мусора. Также была обнаружена свалка люминесцентных ламп, которые относятся к отходам первого класса опасности. Ее ликвидировали, а специалисты очистили грунт от ртутьсодержащих веществ.

Также, по заявке жителей поселка Краснодарского, была ликвидирована еще одна свалка. Здесь обнаружили несколько емкостей с ртутью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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