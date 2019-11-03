2019-11-03T13:25:32+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдет фестиваль «В спорте едины»

Его приурочат к юбилею Александра Москаленко
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ru/coФото: admkrai.krasnodar.ru/co
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В Краснодаре 3 ноября во дворце спорта «Олимп» пройдет спортивный праздник «В спорте едины». Его приурочили к 50-летию первого олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Александра Москаленко.

- Перед гостями мероприятия выступят воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3, а также краевого Центра олимпийской подготовки по прыжкам на батуте, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, выступят спортсмены из краевой Федерации эстетической гимнастики и Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Также в программе выступления творческих коллективов региона.

Ожидается, что особыми гостями станут президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Фестиваль начнется в 14 часов. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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