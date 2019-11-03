2019-11-03T15:57:02+03:00
Общество

На Яблоновском мосту снова снесли габаритные ограничители

На этот раз они продержались всего несколько часов
Максим ОСОКИН
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Фото: @typodarФото: @typodar
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В Краснодаре в ночь на 3 октября на Яблоновском мосту установили новые легкие габаритные предохранители. За ними разместили ограничители, которые не позволят проехать на путепровод автобусам и грузовикам.

- Ранее установленные конструкции были снесены водителями автобусов, которые, несмотря на запрещающие знаки, пытались проехать по мосту, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Однако в этот раз легкие конструкции не продержались и нескольких часов. Кто, когда и за чей счет их будет восстанавливать пока не ясно.

Напомним, на Яблоновском мосту в ночь на 3 ноября восстановят сбитые автобусами габаритные рамы. Инцидент произошел 14 июня. Спустя день после установки специальных ограничителей на мост попытался въехать сначала один автобус, а потом – другой. Но движение продолжить не смогли, поскольку врезались в эти ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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