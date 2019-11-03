2019-11-03T17:27:26+03:00
Общество

Свыше 180 тысяч жителей Краснодарского края могут остаться без газа

Они имеют долги за потребленное голубое топливо
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Больше 180 тысяч жителей Кубани задолжали поставщику за газ. Общая сумма превысила 500 млн рублей.

- С должниками работают представители компании-поставщика и службы судебных приставов. Последние обеспечивают доступ специалистов к оборудованию для отключения, а также могут наложить на имущество должника арест, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

На сегодняшний день без газа осталась 21 тысяча жителей края. Такая же судьба ждет злостных неплательщиков перед зимним периодом. Стоит добавить, что повторное подключение будет проводиться только при наличии свободного газа и полного погашения задолженности. Помимо этого, придется оплатить дорогостоящие работы по отключению и подключению коммуникаций.

Напомним, с улиц Сочи эвакуируют брошенные автомобили. Если их владельцы не объявятся, машины отправят на утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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