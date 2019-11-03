Сочинские спасатели эвакуировали туристку на вертолете

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-03T18:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС получили сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на перевале Малого и Большого Тхача стало плохо одной из участниц. У нее заподозрили приступ аппендицита.

- В 10.23 утра с базы в Сочи вылетел вертолет Ми-8 с пятью специалистами. Они транспортировали 23-летнюю туристку, а находившийся на борту медицинский сотрудник оказал ей доврачебную помощь, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧР России.

После возвращения в Сочи девушку передали сотрудникам бригады Скорой помощи. Они доставили жительницу Краснодара в больницу.

Напомним, в Армавире произошло ДТП в котором пострадал 15-летний подросток. Он решил прокатиться на машине отца и попал в аварию. По предварительным данным, молодой человек превысил скорость и допустил занос машины, которая врезалась в опору ЛЭП

ИСТОЧНИК KP.RU