2019-11-03T18:49:59+03:00
Происшествия

Сочинские спасатели эвакуировали туристку на вертолете

Девушке стало плохо во время похода
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧР РоссииФото: пресс-служба ЮРПСО МЧР России
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Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС получили сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на перевале Малого и Большого Тхача стало плохо одной из участниц. У нее заподозрили приступ аппендицита.

- В 10.23 утра с базы в Сочи вылетел вертолет Ми-8 с пятью специалистами. Они транспортировали 23-летнюю туристку, а находившийся на борту медицинский сотрудник оказал ей доврачебную помощь, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧР России.

После возвращения в Сочи девушку передали сотрудникам бригады Скорой помощи. Они доставили жительницу Краснодара в больницу.

Напомним, в Армавире произошло ДТП в котором пострадал 15-летний подросток. Он решил прокатиться на машине отца и попал в аварию. По предварительным данным, молодой человек превысил скорость и допустил занос машины, которая врезалась в опору ЛЭП

ИСТОЧНИК KP.RU

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