2019-11-03T19:14:48+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» смог свести к ничьей домашний матч с «Ростовом»

«Быки» отыгрались только в добавленное время
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"
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В Краснодаре завершился футбольный матч между клубом из Краевой столицы и «Ростовом». Он стал очень непростым для черно-зеленых. На перерыв они уходили, у ступая гостям 0:2.

Счет в игре на 34-минуте открыл Алексей Ионов точным ударом в угол. На 41-й минуте тот же Ионов забил второй мяч в ворота «Быков».

Второй тайм прошел без голов, а вот в добавочное время их было целых два. Сначала, на третье минуте, у «Краснодара» отличился Иван Игнатьев. А еще через две минуты Урош Спаич сравнял счет в матче ударом головой.

В данный момент «Ростов» занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Краснодар» по-прежнему четвертый.

Напомним, свой следующий матч черно-зеленые также проведут на своем поле. В рамках 4-го тура Лиги Европы УЕФА команда примет турецкий "Трабзонспор".

ИСТОЧНИК KP.RU

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