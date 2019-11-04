«Дендрарий» в Сочи можно посетить бесплатно

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-04T08:34:26+03:00

Правда, только в День народного единства

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4 ноября, в День народного единства, в сочинском парке «Дендрарий» сделали бесплатный вход. Правда, не для всех.

- 4 ноября пенсионеры и дети до 14 лет могут посетить «Дендрарий» бесплатно, - сообщили в ФГБУ «Сочинский национальный парк». – Чтобы бесплатно попасть в парк, необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение, а детям – свидетельство о рождении.

Сочинский «Дендрарий» - раскинулся на площади в 46,4 га. В парке растут более 1800 видов и форм деревьев и кустарников. В том числе 54 пальмы .

Работает парк с 9:00 до 17:00, стоимость билета для взрослых - 250 рублей. Дети до семи лет проходят бесплатно, от 7 до 14 - 120 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU