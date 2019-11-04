Ольга Бузова оказалась заперта в гримерке в Краснодаре
Ольга Бузова приехала в Краснодар с концертом. В Arena Hall ее ждали поклонники – полный зал. И когда настало время выходить к публике, звезда не смогла открыть дверь гримерки.
- Мы заперты, - тут же поделилась со своими подписчиками в Инстаграм Бузова. Оля сначала ругалась, а потом – улыбалась. – Значит, буду петь здесь.
Кроме Бузовой в гримерке находилось еще несколько человек, они пытались открыть дверь, но не смогли. Оказалось, заклинило замок и команда звезды шоу-бизнеса не смогла выйти. Но все в итоге разрешилось - дверь выломали и Оля вышла на сцену.
- Два часа - на одном дыхании. Это - любовь, - написала певица у себя в Инстаграм.
А после выступления Оля махнула в ресторан. Где ужинала при свечах.
- Потрясающий концерт, и в завершении - замечательный ужин, в невероятно красивой атмосфере. Как же я люблю, когда горят свечи, стоят цветы, все эти детали создают особую атмосферу... любви. Вроде, такая мелочь, а так сразу приятно, - выложила фото в соцсети Бузова.
Из Краснодара Оля отправилась Ростов-на-Дону, где у нее запланирован концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU