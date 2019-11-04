Ольга Бузова оказалась заперта в гримерке в Краснодаре

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-04T09:34:41+03:00

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Ольга Бузова приехала в Краснодар с концертом. В Arena Hall ее ждали поклонники – полный зал. И когда настало время выходить к публике, звезда не смогла открыть дверь гримерки.

- Мы заперты, - тут же поделилась со своими подписчиками в Инстаграм Бузова. Оля сначала ругалась, а потом – улыбалась. – Значит, буду петь здесь.

Кроме Бузовой в гримерке находилось еще несколько человек, они пытались открыть дверь, но не смогли. Оказалось, заклинило замок и команда звезды шоу-бизнеса не смогла выйти. Но все в итоге разрешилось - дверь выломали и Оля вышла на сцену.

- Два часа - на одном дыхании. Это - любовь, - написала певица у себя в Инстаграм.

А после выступления Оля махнула в ресторан. Где ужинала при свечах.

buzova86 Потрясающий концерт, и в завершении - замечательный ужин, в невероятно красивой атмосфере Как же я люблю , когда горят свечи, стоят цветы , все эти детали создают особую атмосферу...любви вроде, такая мелочь...а так сразу приятно #lovelivesinmyheart . Какая? 1/2/3/4?

- Потрясающий концерт, и в завершении - замечательный ужин, в невероятно красивой атмосфере. Как же я люблю, когда горят свечи, стоят цветы, все эти детали создают особую атмосферу... любви. Вроде, такая мелочь, а так сразу приятно, - выложила фото в соцсети Бузова.

Из Краснодара Оля отправилась Ростов-на-Дону, где у нее запланирован концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU