Сочи - в числе городов страны с благоприятной средой

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-04T11:30:39+03:00

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В Министерство строительства и ЖКХ страны опубликовали рейтинг городов России с благоприятной средой. В числе лучших оказался Сочи. Курорт попал в категорию «Крупные города с населением от 250 тысяч до 1 млн человек». В рейтинге благоприятных для жизни городов Сочи занимает первое место. Тогда как Краснодар находится аж на 10 позиции.

- При рaсчете индекса учитывались 36 индикaторов, в числе которых доступность жилья, состояние улично-дорожной сети, озеленение, нaличие общественно-деловой и социaльно-досуговой инфрaструктуры, доступность спортивных объектов, доля детей среди нaселения, - говорят составители рейтинга. - За каждый пункт назнaчались баллы. Те города, которые набрали больше 180 бaллов – считаются населенными пунктами с блaгоприятной средой.

Так Сочи набрал 219 баллов, Краснодар – 206. В рейтинге также оказался и Новороссийск – у него 202 балла.

Больше всего баллов Сочи отдали за озеленение - 51. Меньше – за улично-дорожную сеть – 29.

Краснодар получил максимальное количество баллов за жилье и прилегающие пространства – 49. И 29 – за общественно-деловую инфраструктуру и прилегающие пространства.

А для исследования специалисты брали статистику МВД, Министерства строительства, Роспотребнадзора, Росстата и различных картографических систем.

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ИСТОЧНИК KP.RU