На Кубани закрыли дело против задержавших следователя полицейских

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-04T13:49:17+03:00

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В этом деле пока больше вопросов, чем ответов. Но комментариев пока ни СК ни полиция не дают. Однако по данным «Регион online», уголовное дело в отношении участковых, которые еще в августе задержали следователя, прекращено.

Три сотрудника полиции патрулировали территорию и увидели нескольких человек, которые рылись в кустах. Участковые их задержали и нашли порошок белого цвета. Один из них оказался краснодарским следователем. Но через несколько дней уже в отношении участковых было возбуждено уголовное дело - за превышение должностных полномочий. Мол, район, где произошло задержание, не входил в зону их ответственности.

И вот стало известно, что дело в отношении полицейских прекращено, а следователя уволили. В отношении него возбуждено дело о хранении наркотиков в значительном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU