Посетители парка «Краснодар» начали бросать деньги в пруд

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-04T14:12:20+03:00

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Не так давно в парке «Краснодар» появилась новая скульптура – «Геолокация». Ее установили в пруду парка. Арт-объект выполнила группа Recycle, в которую входят краснодарские художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов. Сама скульптура отождествляет долю секунды, застывшую в металле.

Скульптуру установили 25 октября, и теперь возле нее всегда полно народу. И вот посетители парка начали бросать деньги в пруд – чтобы снова сюда вернуться.

В «Краснодаре» говорят, мол, здорово, что парк стал местом, куда хочется приехать.

lentropina Народ монетки бросает, хочет ещё сюда вернуться! Что неудивительно #краснодар#парк#парккраснодар #выходные#артобъект #видео#осень#video#park#typical#krasnodar#travel #photo#vsco #parkkrasnodar #nationalgeographic #nature

- Это хорошая традиция, значит, в нашем парке людям нравится, - сказал один из сотрудников «Краснодара». – Пруд же периодически чистим - за всем в парке тщательно следим. Что же делать с монетами, пока не решили.

ИСТОЧНИК KP.RU