Посетители парка «Краснодар» начали бросать деньги в пруд
Не так давно в парке «Краснодар» появилась новая скульптура – «Геолокация». Ее установили в пруду парка. Арт-объект выполнила группа Recycle, в которую входят краснодарские художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов. Сама скульптура отождествляет долю секунды, застывшую в металле.
Скульптуру установили 25 октября, и теперь возле нее всегда полно народу. И вот посетители парка начали бросать деньги в пруд – чтобы снова сюда вернуться.
В «Краснодаре» говорят, мол, здорово, что парк стал местом, куда хочется приехать.
- Это хорошая традиция, значит, в нашем парке людям нравится, - сказал один из сотрудников «Краснодара». – Пруд же периодически чистим - за всем в парке тщательно следим. Что же делать с монетами, пока не решили.
ИСТОЧНИК KP.RU