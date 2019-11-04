В Краснодар прибыли еще два новых трамвая
В столицу Кубани прибыли еще два новых трамвая – 23 и 24 по счету. Они уже «разместились» в Восточном депо города. 24 сентября сюда уже прибыли два односекционных вагона и сейчас они проходят обкатку. А 4 ноября в Краснодар привезли еще два трамвая.
- Всего же Краснодар купил 35 новых трамваев - 31 односекционный и 4 - трехсекционных. До конца года все они должны прибыть в город. Производят новые составы специального для столицы Кубани на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара.
Напомним, что все новые трамваи заказали с самой мощной в России системой кондиционирования салона. И сами составы сделали специально для Краснодара – с учетом знойного климата.
Всего же в ближайшие три года Краснодар купит порядка 100 новых трамваев. Из краевого бюджета на это выделено и 3 млрд рублей.
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Трамвай №1 ходит от остановки «Декабристов» до железнодорожного вокзала «Краснодар-1».
Как сообщили в пресс-службе администрации города, маршрут разработан на основе анализа пассажиропотока. Работать на линии, в том числе, будут новые трамваи, которые поступают в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (продолжение)
ИСТОЧНИК KP.RU
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