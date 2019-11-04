2019-11-04T17:02:54+03:00
Общество

В Краснодар прибыли еще два новых трамвая

23 и 24 по счету
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В столицу Кубани прибыли еще два новых трамвая – 23 и 24 по счету. Они уже «разместились» в Восточном депо города. 24 сентября сюда уже прибыли два односекционных вагона и сейчас они проходят обкатку. А 4 ноября в Краснодар привезли еще два трамвая.

- Всего же Краснодар купил 35 новых трамваев - 31 односекционный и 4 - трехсекционных. До конца года все они должны прибыть в город. Производят новые составы специального для столицы Кубани на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара.

Напомним, что все новые трамваи заказали с самой мощной в России системой кондиционирования салона. И сами составы сделали специально для Краснодара – с учетом знойного климата.

Всего же в ближайшие три года Краснодар купит порядка 100 новых трамваев. Из краевого бюджета на это выделено и 3 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В краевой столице появился новый трамвайный маршрут

Трамвай №1 ходит от остановки «Декабристов» до железнодорожного вокзала «Краснодар-1».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, маршрут разработан на основе анализа пассажиропотока. Работать на линии, в том числе, будут новые трамваи, которые поступают в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани прошел фестиваль национальной кухни
Более 292 тысяч человек сходили на «Ночь искусств» на Кубани
В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской потушили пожар на балконе
Посетители парка «Краснодар» начали бросать деньги в пруд
На Кубани закрыли дело против задержавших следователя полицейских
Сочи - в числе городов страны с благоприятной средой
В Сочи зенитчиков по призыву торжественно отправили в запас
Ольга Бузова оказалась заперта в гримерке в Краснодаре
«Дендрарий» в Сочи можно посетить бесплатно
ФК «Краснодар» смог свести к ничьей домашний матч с «Ростовом»
Сочинские спасатели эвакуировали туристку на вертолете
Кубань лидирует среди регионов по количеству проданных новых авто
Свыше 180 тысяч жителей Краснодарского края могут остаться без газа
На Яблоновском мосту снова снесли габаритные ограничители
С улиц Сочи эвакуируют брошенные автомобили
В Краснодаре пройдет фестиваль «В спорте едины»
В окрестностях Краснодара проводят генеральную уборку
На Кубань вернется «Бабье лето»
Житель Белореченска попался на краже мобильного телефона
В Армавире в результате ДТП пострадал подросток
В Краснодаре сегодня пройдет южное футбольное дерби
Крупная авария с участием скорой помощи произошла на Кубани
В Новороссийске на «Хамсафесте-2019» установили мировой рекорд
Из Геленджика запускают прямые авиарейсы в Казань
В Краснодаре ОМОН взорвал снаряд времен войны
На Яблоновском мосту в ночь на 3 ноября восстановят рамы для большегрузов
Жесткое ДТП под Белореченском: пострадали водители двух легковушек
Пролежал больше двух дней на полу: в Новороссийске спасатели помогли мужчине в запертой квартире