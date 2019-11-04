В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской потушили пожар на балконе

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-04T16:01:58+03:00

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Пожарных вызвали прохожие, которые шли мимо дома по улице Восточно-Кругликовской и увидели дым из квартиры на 17 этаже.

- Сообщение на пульт дежурного поступило в 14:21, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 14:22 к месту пожара направлены силы и средства. В 14:30 - прибытие к месту вызова, разведкой было установлено, что в квартире на 17 этаже произошло возгорание домашних вещей на балконе.

Через десять минут пожарные локализовали возгорание на площади 3 квадратных метра, а еще через две минуты – полностью потушили.

- Погибших, пострадавших нет, эвакуировано 8 человек, - пояснили в МЧС.

А днем ранее сочинские спасатели сняли с горы туристку. Чтобы ее вызволить, пришлось поднимать вертолет.

ИСТОЧНИК KP.RU