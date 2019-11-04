Более 292 тысяч человек сходили на «Ночь искусств» на Кубани

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-04T16:39:54+03:00

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На Кубани в седьмой раз прошла акция "Ночь искусств".

- В этом году в государственных и муниципальных учреждениях культуры, искусства и кинематографии региона в рамках акции было проведено 3357 мероприятий, в которых приняли участие 292 274 человека. – сообщили министерстве культуры Краснодарского края.

Так на Кубани в музеях, библиотеках, в театрах прошли выставки, мастер-классы, концерты, квесты и многое другое. Например, заслуженный артист Кубани Михаил Павалий провел экскурсию по органу, который находится в Муниципальном концертном зале. А до этого мастер дал концерт.

В Краснодарском цирке прошло шоу слонов, а в Музыкальном театре прошли встречи с артистами.

Как сообщили в министерстве культуры региона, с каждым годом количество посетителей акции растет. Если в 2018 году музеи и театры посетило около 266 тысяч человек, то в этот раз - на 26 тысяч человек больше.

ИСТОЧНИК KP.RU