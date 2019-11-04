Массовое ДТП в Сочи: на Красной Поляне столкнулись сразу шесть автомобилей

СЕГОДНЯ 19:08 2019-11-04T19:08:40+03:00

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Авария случилась 4 ноября в Сочи на трассе Адлер — Красная Поляна. Как сообщают очевидцы, водитель «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной каршеринга. Далее от удара автомобиль аренды отбросило на встречный транспорт. В итоге в аварию попали сразу шесть машин.

Водители и пассажиры отделались ссадины и испугом, никто серьезно не пострадал.

Кстати, несколькими днями ранее в Сочи еще один автомобиль «Рено Логан» попал в аварию. ДТП произошло на улице Парковой. Водитель авто наехал на 16-тилетнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Подростка увезли в больницу на скорой.

Массовая авария в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU