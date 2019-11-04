2019-11-04T20:04:12+03:00
Звезды

В Адыгее прошел всероссийский фестиваль молодых дизайнеров

Авторы представили более 30 колелкций
Варвара ДЫМ
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Фото: Советская АдыгеяФото: Советская Адыгея
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В Майкопе прошел пятый всероссийский фестиваль молодых дизайнеров. На нем представили народные костюмы мастера из Астраханской, Московской, Ростовской и Тюменской областей, Краснодарского края, Москвы, Северной ОсетииАлании, Тывы, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ханты-Мансийского автономного округа, а также из Туркменистана, Турции b ЛНР.

Работы молодых дизайнеров оценивали специалисты из России, Италии, Испании и Турции. Авторы представили более 30 коллекций в нескольких номинациях. Адыгские костюмы показали студенты майкопских вузов.

- Фестивaль «Этномода» очень ценен именно с профессионaльных позиций, с точки зрения сохрaнения и рaзвития мастерства дизaйнеров. В домах моды высокого уровня, создaющих люксовые и кутюрные коллекции, всегдa востребовaны дизaйнеры, работaющие в стиле этники и создaющие одежду, укрaшения, аксессуары ручной рaботы, — сказал председатель жюри фестиваля Александр Хилькевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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