В Краснодаре День народного единства отметили больше 13 тысяч человек

СЕГОДНЯ 07:22 2019-11-05T07:22:02+03:00

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Основное праздничное мероприятие в Краснодаре прошло на площади имени Пушкина. С Днем народного единства со сцены жителей и гостей города поздравили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

- На праздник пришли более 13 тысячи человек. Гуляния на площади начались в 16:00. Выступили известные творческие коллективы Кубани, артисты лейбла Black Star: NATAN, AM-CHI и Миша Марвин. В 19:00 концертная программа завершилась праздничным фейерверком, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Развлекательные программы проходили в Чистяковской роще, на Солнечном острове, в Городском саду и парке имени 30-летия Победы, а также городских учреждениях культуры.

Напомним, фестиваль национальной кухни прошел в День народного единства в Тбилисском районе Кубани. Праздник назвали «За общим столом», пиршества развернулись на главной площади станицы. Здесь все желающие могли попробовать не только традиционные шашлыки, но и плов, студень, запечную утку, пахлаву и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU