2019-11-05T07:38:30+03:00
Звезды

В Краснодаре впервые в рамках фестиваля джаза GG Jazz выступил Игорь Бутман

Также прошли интерактивные мастер-классы со звездными гостями-музыкантами
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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Фестиваль GG Jazz прошел в Краснодаре в театре «Премьера» имени Гатова в восьмой раз. Вместе с Биг-бендом Георгия Гараняна под управлением Ильи Филиппова выступил всемирно известный музыкант, виртуозный саксофонист народный артист РФ Игорь Бутман.

- Также на сцене свою программу исполнили итальянский пианист и певец Мэтью Ли, талантливый российский джазовый барабанщиков Саша Машин, группа Сергея Коренева из Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.

Также в рамках фестиваля состоялись интерактивные мастер-классы со звездными гостями-музыкантами, участниками которых стали около 300 детей.

Напомним, в этом году в государственных и муниципальных учреждениях культуры, искусства и кинематографии региона в рамках акции было проведено 3357 мероприятий, в которых приняли участие 292 274 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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