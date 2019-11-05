2019-11-05T10:07:29+03:00
Общество

Самый протяженный тоннель в Сочи закрыли на ремонт

Его длина составляет 2,619 тысячи метров
Александра ПОДУШКО
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В Сочи на ремонт закрыли один из самых длинных автомобильных тоннелей в городеВ Сочи на ремонт закрыли один из самых длинных автомобильных тоннелей в городе
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Тоннель №6 (Мамайский) автодороги «Обход Сочи» закрыли в ночь на 5 ноября в связи с началом капитального ремонта. Его длина составляет 2,619 тысячи метров. Он находится на шестом месте среди самых протяженных тоннелей России.

Для проезда закроют участок трассы от автодорожной развязки с улицы Пластунской до пересечения с дублером Курортного проспекта и улицей Егорова в микрорайоне Мамайка. Капитальный ремонт продлится более года. Вновь движение планируется открыть 1 декабря 2020 года. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

На время ремонта оптимальным станет движение по федеральной дороге А-148 дублер Курортного проспекта. Но сам «Обход Сочи» на отрезке от развязки с улицей Пластунской и до реки Агура будет открыт для проезда и продолжит функционировать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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