В Новороссийске потушили лесной пожар

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-05T08:59:52+03:00

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В Краснодарском крае в Новороссийске специалисты ПХС и ДПД потушили сложный лесной пожар на хребте, который расположен над улицей Кирова. Возгорание произошло вечером 4 ноября.

Проезд спецтехники был не возможен, поэтому тушили при помощи ранцевых огнетушителей. Благодаря слаженной работе экстренных служб с огнем удалось справиться быстро.

Фото: instagram.com/alekseioderov

- Не ходите в лес на шашлыки хотя бы еще чуть-чуть. Берегите природу, - написал в своем Instagram начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

Напомним, в Краснодаре 4 ноября на улице Восточно-Кругликовской потушили пожар на балконе. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Пожарных вызвали прохожие, которые шли мимо дома по улице Восточно-Кругликовской и увидели дым из квартиры на 17 этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU