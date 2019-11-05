2019-11-05T10:10:56+03:00
Происшествия

В Новороссийске руководителя предприятия оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений граждан

Он выплатит 5 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске руководителя предприятия оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений гражданВ Новороссийске руководителя предприятия оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений гражданФото: Архив "КП"
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Прокуратура Новороссийска в ходе проверки деятельности муниципального предприятия «Водоканал города Новороссийска» выявила нарушения.

- Обращение жителя города, поступившее в МУП, было оставлено руководством предприятия без рассмотрения. На это законом выделен 30-дневный срок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Нарушения закона устранены и заявителю направлен письменный ответ.

Также директор предприятия привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, установленного законодательством Российской Федерации). Он выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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