В Новороссийске руководителя предприятия оштрафовали за нарушение рассмотрения обращений граждан
Прокуратура Новороссийска в ходе проверки деятельности муниципального предприятия «Водоканал города Новороссийска» выявила нарушения.
- Обращение жителя города, поступившее в МУП, было оставлено руководством предприятия без рассмотрения. На это законом выделен 30-дневный срок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Нарушения закона устранены и заявителю направлен письменный ответ.
Также директор предприятия привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, установленного законодательством Российской Федерации). Он выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU