В Краснодаре на улице Гагарина сносят торговый комплекс

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-05T10:05:40+03:00

Работы проводятся за счет взыскателя и под контролем судебного пристава

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В Прикубанском округе Краснодара на улице Гагарина под снос пошел торговый комплекс.

- Решение о демонтаже одноэтажного строения, площадь которого составляет 450 квадратных метров, вынесено Арбитражным судом Краснодарского края. Инициатором стала администрация города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Судебным приставом в отношении владельца самостроя был применен полный комплекс мер принудительного исполнения. В их числе взыскание исполнительского сбора, привлечение к административной ответственности, официальные требования и предупреждения, а также разъяснение последствий неисполнения решения суда.

Снос осуществляется в принудительном порядке. Работы проводятся за счет взыскателя и под контролем судебного пристава-исполнителя.

ИСТОЧНИК KP.RU