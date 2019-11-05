2019-11-05T10:20:13+03:00
Происшествия

В Новороссийске задержали парня, который скрывался от следствия за хранение наркотиков

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске задержали парня, который скрывался от следствия за хранение наркотиковВ Новороссийске задержали парня, который скрывался от следствия за хранение наркотиковФото: Архив "КП"
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На Кубани полицейские заметили молодого человека, который искал что-то в кустах. При виде правоохранителей он попытался убежать, но его задержали. У него нашли сверток с N-метилэфедроном общей массой 1,6 грамма.

Наркотик он купил в Интернете и собирался использовать для личного употребления. Вскоре молодой человек скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. Но его нашли и задержали в Новороссийске.

- В отношении 23-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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