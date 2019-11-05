На Кубани чиновница незаконно присвоила себе командировочные коллег

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-05T10:34:23+03:00

На Кубани сотрудница администрации сельского поселения незаконно присвоила себе командировочные коллег Фото: Архив "КП"

Сумма общего ущерба составила около 90 тысяч рублей

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34-летняя жительница Калининского района была заместителем начальника финансового отдела администрации одного из местных сельских поселений. Женщина составила фиктивный приказ о служебной командировке работников учреждения. Когда деньги поступили на счет коллег, злоумышленница вынудила их передать ей деньги.

- Сумма общего ущерба составила около 90 тысяч рублей. В отношении местной жительницы завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщине грозит до шести лет тюрьмы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU