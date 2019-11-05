На Кубани чиновница незаконно присвоила себе командировочные коллег
34-летняя жительница Калининского района была заместителем начальника финансового отдела администрации одного из местных сельских поселений. Женщина составила фиктивный приказ о служебной командировке работников учреждения. Когда деньги поступили на счет коллег, злоумышленница вынудила их передать ей деньги.
- Сумма общего ущерба составила около 90 тысяч рублей. В отношении местной жительницы завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Женщине грозит до шести лет тюрьмы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU