2019-11-05T10:34:23+03:00
Происшествия

На Кубани чиновница незаконно присвоила себе командировочные коллег

Сумма общего ущерба составила около 90 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани сотрудница администрации сельского поселения незаконно присвоила себе командировочные коллегНа Кубани сотрудница администрации сельского поселения незаконно присвоила себе командировочные коллегФото: Архив "КП"
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34-летняя жительница Калининского района была заместителем начальника финансового отдела администрации одного из местных сельских поселений. Женщина составила фиктивный приказ о служебной командировке работников учреждения. Когда деньги поступили на счет коллег, злоумышленница вынудила их передать ей деньги.

- Сумма общего ущерба составила около 90 тысяч рублей. В отношении местной жительницы завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщине грозит до шести лет тюрьмы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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