СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-05T10:43:45+03:00

В Краснодаре мужчина задолжал государству 18 миллионов рублей по налогам Фото: Архив "КП"

Также он организовал фирму через подставное лицо

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В Краснодаре завершено предварительное расследование по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

В сентябре 2013 года общество с ограниченной ответственностью «Тритон» было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет. Организация занималась оптовой торговлей лесоматериалов, санитарно-техническим оборудованием.

- Местный житель обманул знакомую и зарегистрировал на нее коммерческое предприятие, однако фактическое руководство осуществлял сам. С января по сентябрь 2015 года он вносил в налоговые декларации недостоверные сведения. Так, он уклонился от уплаты в бюджет свыше 18 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU