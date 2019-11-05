В Краснодаре идет эвакуация жильцов одного из домов из-за пожара
Задействованы 5 единиц техники и 15 человек личного состава МЧС
Пожарные прибыли к месту ЧПФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Краснодаре пожарные начали эвакуацию жильцов дома по улице Котлярова. В многоэтажке загорелась квартира на втором этаже, сейчас огонь распространился на площади в 40 квадратных метров.
- Сообщение на пульт краснодарских пожарных поступило в 10.26, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Экстренно к месту возгорания выехали 5 единиц техники и 15 человек личного состава.
Обстоятельства происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU