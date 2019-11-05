2019-11-05T11:22:33+03:00
Происшествия

В Геленджике судебных приставов осудили за взятки

За отсрочку передачи имущества на оценку они получили 400 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике судебных приставов осудили за взяткиВ Геленджике судебных приставов осудили за взяткиФото: Архив "КП"
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Геленджикский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении начальника и заместителя городского отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю.

В отдел ведомства поступил исполнительный лист о взыскании с должника в пользу банка задолженности по кредитному договору, а также имущества.

- Сотрудники УФССП за вятку в 400 тысяч рублей пообещали предоставить должнику отсрочку передачи имущества на оценку. Один из приставов получил деньги, но был задержан оперативниками. Злоумышленник попытался скрыться на своем автомобиле и даже сбросил с капота человека, пытавшегося его остановить, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд признал мужчин виновными. Заместитель начальника Геленджикского городского отдела судебных приставов проведет в тюрьме 7 лет и выплатит штраф в размере 2 миллионов рублей. А его начальник пробудет в исправительной колонии строгого режима 8 лет 6 месяцев. Также он выплатит 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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