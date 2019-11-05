На Кубани женщина лишилась ноги после неудачной посадки в движущийся поезд
ЧП случилось на станции Кавказская в Краснодарском крае. По предварительным данным, при отправлении пассажирского поезда сообщением «Москва - Грозный» 35-летняя женщина пыталась сесть на поезд после того, как он начал движение.
Через открытую дверь вагона пассажирка попала в колею железнодорожного пути.
- Она получила травматическую ампутацию голеностопа левой ноги, - сообщают в Южном следственном управлении на транспорте СК России.
В тамбуре вагона, по данным следователей, находился начальник поезда, который должен был контролировать безопасность движения.
- Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, выясняются все обстоятельства произошедшего, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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