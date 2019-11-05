2019-11-05T11:23:42+03:00
Общество

На Кубани женщина лишилась ноги после неудачной посадки в движущийся поезд

Проводится проверка
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП случилось на станции Кавказская в Краснодарском крае. По предварительным данным, при отправлении пассажирского поезда сообщением «Москва - Грозный» 35-летняя женщина пыталась сесть на поезд после того, как он начал движение.

Через открытую дверь вагона пассажирка попала в колею железнодорожного пути.

- Она получила травматическую ампутацию голеностопа левой ноги, - сообщают в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

В тамбуре вагона, по данным следователей, находился начальник поезда, который должен был контролировать безопасность движения.

- Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, выясняются все обстоятельства произошедшего, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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