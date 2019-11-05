2019-11-05T11:36:34+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар на улице Котлярова

Сотрудники МЧС спасли 10 человек, из которых 4 ребенка
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре потушили пожар на улице КотляроваВ Краснодаре потушили пожар на улице Котлярова
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В Краснодаре утром 5 ноября произошел пожар в многоэтажке по улице Котлярова. Здесь загорелась квартира на втором этаже, огонь распространился на площади в 30 квадратных метров.

- Сообщение на пульт краснодарских пожарных поступило в 10.26, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Экстренно к месту возгорания выехали 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

Из дома было эвакуировано 40 человек. Сотрудники экстренных служб спасли 10 человек, среди которых 4 ребенка. Пострадавших и погибших нет.

- Пожар ликвидировали в 10:48, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Краснодарском крае в Новороссийске специалисты ПХС и ДПД потушили сложный лесной пожар на хребте, который расположен над улицей Кирова. Возгорание произошло вечером 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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