В Сочи женщина заблудилась в районе хребта Алек

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-05T11:45:40+03:00

Она пошла за грибами, но потерялась

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4 ноября в 20:10 в спасательный отряд МЧС поступило сообщение. В районе хребта Алек заблудилась женщина, которая пошла в лес за грибами.

Туристка отправила спасателям данные своей геолокации. Прибыв в указанный квадрат поиска, используя ракетницы, спасатели ЮРПСО МЧС нашли потерявшуюся 63-летнюю сочинку. Она блуждала в районе поселка Леселидзе, на удалении около 200 метров от дороги.

- Сотрудники МЧС помогли женщине выйти из леса, после чего на служебном автомобиле довезли туристку до дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Днем ранее, 3 ноября, в 15:40 спасатели выезжали в лесной массив неподалеку от улицы Самшитовой для эвакуации двух молодых людей. Они находились на спуске к реке Хоста. Их спустили и на носилках транспортировали к дороге, где передали их врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU