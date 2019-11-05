2019-11-05T12:03:34+03:00
Происшествия

В Крымске 19-летний парень зарезал ножом своего отца

Между родственниками на протяжении длительного времени складывались неприязненные отношения
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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В Крымском районе 19-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 54-летнего отца (ч.1 ст.105 УК РФ).

Родственники проживали в одном из домов на улице Северской. Между парнем и его отцом складывались неприязненные отношения, они часто ругались. В ночь на 23 октября они поссорились, отец предъявлял сыну претензии по повод его поведения.

- 19-летний молодой человек не выдержал и нанес родственнику не менее 6 ударов ножом в область грудной клетки. После он отвез отца в больницу. Но мужчина от полученных ранений скончался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Парень находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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