В Крымске 19-летний парень зарезал ножом своего отца
В Крымском районе 19-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 54-летнего отца (ч.1 ст.105 УК РФ).
Родственники проживали в одном из домов на улице Северской. Между парнем и его отцом складывались неприязненные отношения, они часто ругались. В ночь на 23 октября они поссорились, отец предъявлял сыну претензии по повод его поведения.
- 19-летний молодой человек не выдержал и нанес родственнику не менее 6 ударов ножом в область грудной клетки. После он отвез отца в больницу. Но мужчина от полученных ранений скончался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Парень находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU