2019-11-05T12:12:21+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе спасатели дважды искали в лесу туристов

В медицинской помощи никто не нуждался
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-службе «Кубань-СПАС»Фото: пресс-службе «Кубань-СПАС»
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З ноября в районе хутора Гуамка потерялись супруги с 12-летним подростком и их приятель. Туристы приехали из Краснодара в Гуамское ущелье полюбоваться природой. Направляясь к одной из смотровых площадок, они заблудились.

Они позвонили спасателям. Сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» организовали поиск. Курсируя по дороге и подавая сигналы, связываясь с туристами по телефону. Через полтора часа семью обнаружили и доставили к их автомобилю.

2 ноября заблудились любительницы грибов. Женщины отправились в лес в районе поселка Нефтегорска. Они хорошо знали местность, но заблудились с наступлением темноты.

- Они отправили спасателям свои геоданные. Женщины, пока ждали спасателей, грелись у костра. Вскоре сотрудники «Кубань-СПАС» нашли их и вывели из леса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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