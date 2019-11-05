В Краснодаре из-за ремонта рельсов изменят движение нескольких трамвайных маршрутов

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-05T12:25:13+03:00

Это затронет рейсы, которые идут после 22:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице вечером 6 и 7 ноября трамваи № 4,5,8,11 изменят движение. Это произойдет из-за ремонта полотна на пересечении улиц Гоголя и Седина. Изменение коснется рейсов, которые идут после 22:00.

Маршрут № 4 «Комсомольский микрорайон - Индустриальная» отправится от конечной «Комсомольский микрорайон» до остановки «Стадион «Кубань» по установленному маршруту, а дальше поедет по Садовой и Красных Зорь. Обратно вагоны проследуют в Восточное депо.

- Трамвай № 5 «Солнечная - Бершанской» отправлением в 22:49 проследует в Восточное депо по Садовой. «Восьмерка» после 22:30 поедет от конечных остановок «Солнечная» и «Хладокомбинат» по улице Садовой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Вагон маршрута № 11 отправлением 22:29 от конечной остановки «Юбилейный микрорайон» будет следовать до «Железнодорожной». Далее он отправится по улицам Железнодорожная, Дмитриевская дамба, Горького в Юбилейный микрорайон.

ИСТОЧНИК KP.RU