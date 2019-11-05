2019-11-05T12:25:13+03:00
Общество

В Краснодаре из-за ремонта рельсов изменят движение нескольких трамвайных маршрутов

Это затронет рейсы, которые идут после 22:00
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В краевой столице вечером 6 и 7 ноября трамваи № 4,5,8,11 изменят движение. Это произойдет из-за ремонта полотна на пересечении улиц Гоголя и Седина. Изменение коснется рейсов, которые идут после 22:00.

Маршрут № 4 «Комсомольский микрорайон - Индустриальная» отправится от конечной «Комсомольский микрорайон» до остановки «Стадион «Кубань» по установленному маршруту, а дальше поедет по Садовой и Красных Зорь. Обратно вагоны проследуют в Восточное депо.

- Трамвай № 5 «Солнечная - Бершанской» отправлением в 22:49 проследует в Восточное депо по Садовой. «Восьмерка» после 22:30 поедет от конечных остановок «Солнечная» и «Хладокомбинат» по улице Садовой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Вагон маршрута № 11 отправлением 22:29 от конечной остановки «Юбилейный микрорайон» будет следовать до «Железнодорожной». Далее он отправится по улицам Железнодорожная, Дмитриевская дамба, Горького в Юбилейный микрорайон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больницы Краснодарского края получили новое цифровое оборудование
Старт дан: Открыты продажи квартир в 29 литере "Губернского"
15 предприятий Юга поучаствовали в Международном таможенном форуме
Кубанский дзюдоист взял «золото» на международных соревнованиях в Австралии
В Каневском районе под колесами иномарки погиб 52-летний мужчина
В Сочи местные жители ограбили склад
Появилось видео со станции, где женщина попала под поезд
На Кубани в ДТП погиб мотоциклист
В Апшеронском районе спасатели дважды искали в лесу туристов
В Крымске 19-летний парень зарезал ножом своего отца
В Сочи женщина заблудилась в районе хребта Алек
В Краснодаре из пожара в жилом доме спасли 4 детей
В Краснодаре потушили пожар на улице Котлярова
На Кубани женщина лишилась ноги после неудачной посадки в движущийся поезд
В Геленджике судебных приставов осудили за взятки
В Ейском районе женщина, поругавшись с мужем, обвинила его в краже
В Краснодаре идет эвакуация жильцов одного из домов из-за пожара
В Краснодаре мужчина задолжал государству 18 миллионов рублей по налогам
На Кубани чиновница незаконно присвоила себе командировочные коллег