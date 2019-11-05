На Кубани в ДТП погиб мотоциклист

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-05T12:40:18+03:00

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В воскресенье ночью в Горячеключевском районе на автодороге «М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 46-летний водитель, управляя мотоциклом «БМВ», ехал в направлении Джубги. На закруглении дороги он не выбрал безопасный боковой интервал и влетел в автомобиль марки «Вольво», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте. Все обстоятельства аварии выясняются.

На дорогах Краснодарского края за выходные сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 55 ДТП, в которых 6 человек погибли и 76 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU