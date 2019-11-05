Появилось видео со станции, где женщина попала под поезд

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-05T13:02:23+03:00

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В Сети появилось видео со станции Кавказская, где женщина угодила под поезд и потеряла ногу. Момент происшествия, как оказалось, запечатлели камеры видеонаблюдения.

Женщина потеряла ногу, угодив под поезд.

На кадрах видно, как женщина вместе с мужчиной бежит к тронувшемуся поезду. Пассажиру удается быстро запрыгнуть на ступеньки и забраться в вагон, а вот девушке повезло меньше. Она споткнулась. Через открытую дверь вагона пассажирка попала в колею железнодорожного пути. Пассажирка выжила, но, к сожалению, потеряла левую ногу.

В тамбуре вагона, как говорят следователи, был начальник поезда, который должен был контролировать безопасность движения. Ему правоохранители зададут вопросы.

- Сейчас по факту инцидента проводится проверка, - сообщает помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.

ИСТОЧНИК KP.RU