Появилось видео со станции, где женщина попала под поезд
В Сети появилось видео со станции Кавказская, где женщина угодила под поезд и потеряла ногу. Момент происшествия, как оказалось, запечатлели камеры видеонаблюдения.
Женщина потеряла ногу, угодив под поезд.
На кадрах видно, как женщина вместе с мужчиной бежит к тронувшемуся поезду. Пассажиру удается быстро запрыгнуть на ступеньки и забраться в вагон, а вот девушке повезло меньше. Она споткнулась. Через открытую дверь вагона пассажирка попала в колею железнодорожного пути. Пассажирка выжила, но, к сожалению, потеряла левую ногу.
В тамбуре вагона, как говорят следователи, был начальник поезда, который должен был контролировать безопасность движения. Ему правоохранители зададут вопросы.
- Сейчас по факту инцидента проводится проверка, - сообщает помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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