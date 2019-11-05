2019-11-05T13:02:23+03:00
Происшествия

Появилось видео со станции, где женщина попала под поезд

СК проводит проверку [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

В Сети появилось видео со станции Кавказская, где женщина угодила под поезд и потеряла ногу. Момент происшествия, как оказалось, запечатлели камеры видеонаблюдения.

Женщина потеряла ногу, угодив под поезд.

На кадрах видно, как женщина вместе с мужчиной бежит к тронувшемуся поезду. Пассажиру удается быстро запрыгнуть на ступеньки и забраться в вагон, а вот девушке повезло меньше. Она споткнулась. Через открытую дверь вагона пассажирка попала в колею железнодорожного пути. Пассажирка выжила, но, к сожалению, потеряла левую ногу.

В тамбуре вагона, как говорят следователи, был начальник поезда, который должен был контролировать безопасность движения. Ему правоохранители зададут вопросы.

- Сейчас по факту инцидента проводится проверка, - сообщает помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больницы Краснодарского края получили новое цифровое оборудование
Старт дан: Открыты продажи квартир в 29 литере "Губернского"
15 предприятий Юга поучаствовали в Международном таможенном форуме
Кубанский дзюдоист взял «золото» на международных соревнованиях в Австралии
В Каневском районе под колесами иномарки погиб 52-летний мужчина
В Сочи местные жители ограбили склад
На Кубани в ДТП погиб мотоциклист
В Краснодаре из-за ремонта рельсов изменят движение нескольких трамвайных маршрутов
В Апшеронском районе спасатели дважды искали в лесу туристов
В Крымске 19-летний парень зарезал ножом своего отца
В Сочи женщина заблудилась в районе хребта Алек
В Краснодаре из пожара в жилом доме спасли 4 детей
В Краснодаре потушили пожар на улице Котлярова
На Кубани женщина лишилась ноги после неудачной посадки в движущийся поезд
В Геленджике судебных приставов осудили за взятки
В Ейском районе женщина, поругавшись с мужем, обвинила его в краже
В Краснодаре идет эвакуация жильцов одного из домов из-за пожара
В Краснодаре мужчина задолжал государству 18 миллионов рублей по налогам
На Кубани чиновница незаконно присвоила себе командировочные коллег